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Koronavirüs İspanya’yı yıkıp geçiyor! Ölü sayısı 1 günde 1326’ya yükseldi

Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İspanya'da ölü sayısı 1002'den 1326'ya ulaştığı.

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Corona virüsünün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İspanya’da bilanço ağırlaşıyor.

1 günde yüzlerce ölü

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, salgınla ilgili son veriler paylaşıldı.

Bakanlık, Cuma günü 1002 olan ölü sayısının 24 saat içinde 1326’ya yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı ise 19 bin 980’den 24 bin 926’ya ulaştı.

Başbakan da karantinada!

Parlamento çalışmalarının iptal edildiği İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez, eşinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinada bulunuyor.

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