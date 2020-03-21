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IMF'den korkutan koronavirüs açıklaması: Etkisi 'oldukça vahim' olacak

IMF Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada "2008-2009 küresel mal krizine kıyasla hazırlıklıyız. Yine de etkisi 'oldukça vahim' olacak" diye konuştu.

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IMF'nin websitesinde yayımlanan podkastta konuşan Martin Mühleisen, 'ekonomik şokun geçici olduğuna dair güven tesis edecek şekilde koronavirüsün yayılmasının sınırlanmasını', hükümetler için temel hedef olarak koydu.

"Daha önce görülmemiş önlemler"

Halihazırda hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığını' söyleyen Alman strateji direktörü, "Belki de ihtiyacımız olduğundan da fazlasını yaptılar, ama güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" ifadelerini kullandı.

"2008-2009 küresel mal krizine kıyasla hazırlıklıyız"

'Mali kurumların 2008-2009 küresel mal krizi öncesine kıyasla daha dirençli ve hazırlıklı olduğu' değerlendirmesini yapan Mühleisen, 'istikrarlı büyüme ve yüksek istihdam oranlarının koronavirüs krizine karşı tampon görevi görmesi gerektiğini' savundu.

"Yine de etkisi 'oldukça vahim' olacak"

"Bu bağlamda kriz, bu türden bir şoka hazırlıklı olduğumuzu umduğum bir döneme denk geldi" demekle birlikte yine de etkisinin 'oldukça vahim' olacağını dile getirdi.

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