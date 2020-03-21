İstanbullular evde kalmadı kendine dışarı attı Caddebostan ve Bebek sahili doldu taştı

Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz." dedi. Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz." diye konuştu.