İstanbullular evde kalmadı kendine dışarı attı Caddebostan ve Bebek sahili doldu taştı
İstanbul halkı, güzel havayı görünce Koronavirüs salgınını umursamadı ve dışarı çıktı. İstanbul halkı özellikle Caddebostan ve Bebek Sahili'ne koştu. Belgrad Ormanı’da mangalcı ve piknikçilerin istilasına uğradı.
Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Caddebostan Sahili'ne koştu.
Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.
Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz." dedi. Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz." diye konuştu.
Bebek Sahili'nde de farklı bir manzara yoktu. Kimisi yürüyüş yapmaya kimisi hava almaya çıkmıştı ama evde kalma kuralına çoğu vatandaş uymadı.