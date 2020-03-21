Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybımız da arttı

Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi.

Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı.

"21 can kaybımız var"

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında: "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEKİ ARAŞTIRMALARDA DA YAŞLILAR RİSKLİ GRUPTA YER ALMIŞTI

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80'i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.