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Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile ülkenin içinde bulunduğu koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

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Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir kez daha vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de 670 kişide görüldü ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Salgının görüldüğü ilk günden beri kamuoyunun ne diyeceğini merakla beklediği isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarla süreç hakkında herkesi bilgilendiren Bakan, Twitter hesabından son çalışmalar hakkında bilgi verdi ve uyarılarını yineledi.

"Evlerde kalınmasını rica ediyorum"
Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."

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