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Bakanlık açıkladı: 65 yaş üstüne sınırlama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmalarının bu geceden itibaren sınırlandırıldığı açıklandı.

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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan 9 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İçişleri Bakanlığı 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi. Aynı açıklamada konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmenin 19.30 yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE KORONADAN ÖLEN 9 KİŞİ DE YAŞLI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti. Türkiye'de ise virüsten 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken vaka sayısı 670'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ortak özelliğinin yaşlı ve direnci zayıf kimseler olduğunu vurgulayarak vatandaşlara dikkat olma çağrısında bulunmuştu.

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