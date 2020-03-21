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Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı

Maltepe'de bir hastanenin karantina servisinde yakını olan şahıs, hastaneye alınmayınca dehşet saçtı. Hastanedeki güvenlik görevlilerine bıçakla saldıran şahıs iki güvenlik görevlisini yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahıs gözaltına alındı.

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Olay, Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, hastanenin karantina servisinde yakını olan M.D., servise girmek istedi. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlileri şahsa engel olunca tartışma çıktı. M.D. bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı.

2 güvenlik görevlisinden birinin durumu ağır
Yaralanan iki güvenlik görevlisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.D. olay yerinde polis tarafından yakalandı. Ağır yaralı güvenlik görevlisinin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı

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