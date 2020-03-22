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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evde kal' çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile vatandaşlara koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan 'evde kal' çağrısını da yineledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter sayfasından koronavirüsle ilgili bir video paylaşarak devletin görevin başında olduğunu ve evden çıkmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 947 kişide görülen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter sayfasından bir mesaj yayınladı.

"Hep birlikte atlatacağız"
Erdoğan videoya şu notu düştü: "Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."

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