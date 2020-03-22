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Son dakika icra ve iflas işlemleri durduruldu koronavirüs önlemi

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında icra ve iflas işlemleri durduruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, icra takipleri 30 Nisan'a kadar yapılamayacak. Nafaka alacakları için başlatılan irca takipleri hariç...

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

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