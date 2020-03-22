HABER /  GÜNCEL

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi. 

Abone ol

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi. Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi. 

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsü önleyen ilaç! Yan etkileri çok kötü dikkat edin öldürür
Son dakika icra ve iflas işlemleri durduruldu koronavirüs önlemi
Koronavirüs kabusu İtalya'da tüm fabrikalar kapatıldı
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilecek?
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs çağrısı
İtalya'da bilanço her gün ağırlaşıyor! 793 kişi daha öldü
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı
DSÖ'den gençlere çok ciddi koronavirüs uyarısı 'canınızdan olabilirsiniz'
Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
THY, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
Yorumlar