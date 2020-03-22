DSÖ'den gençlere çok ciddi koronavirüs uyarısı 'canınızdan olabilirsiniz'

Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs konusunda gençlere uyarı geldi: “COVID-19 salgınını ciddiye alın, siz de hasta olabilirsiniz. Hastalığı yayarak diğerlerini tehlikeye atabilirsiniz, hatta canınızdan olabilirsiniz...”

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Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı esir alırken insanlar mecburen evlerine kapanmaya başladı. Ancak evde oturmak zor, hele hele kanı kaynayan gençler için daha da zor. Koronavirüsün ihtiyarları öldürdüğü haberleri nedeniyle gençler tüm uyarılara rağmen sokağa daha rahat çıkar oldu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere çok önemli bir uyarı geldi.

‘Hastalığı bulaştırmayın, sizin de ölümünüze yol açar'

Bu hastalığa gençlerin de yakalanabileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza sebeb olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir” diye uyarıda bulundu.

Yapacağınız tercih ölüm kalım meselesi

Bazı gençlerin hastalığı hafif geçirmesiyle ilgili DSÖ Başkanı, ancak bu kişilerin yapacağı tercihlerin diğerleri için ölüm-kalım meselesi olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü bu kişiler karantina önlemlerine uymazsa, hastalığın yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan riskli gruplara geçmesine sebeb olabilir. Bu da başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir.

‘Normal bir durum değil'

Dünyanın çeşitli yerlerinden insanların hastalığı ciddiye almadığına dair görüntüler de geliyor. İngiltere’de dünden itibaren cafe, pub ve restoranlar kapatılırken, yasak yürürlüğe girmeden insanların mekanları doldurduğu görüldü. Almanya’da ise bu tür sosyalleşme mekanlarının kapatılması nedeniyle insanların parklarda parti yaptığı aktarılıyor. Ancak uzmanlar salgının ciddiye alınmasını istiyor. DSÖ’den Michael Ryan, bu salgının normal bir durum olmadığı konusunda uyarıyor.

Dünyada genç vakalar artıyor

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen veriler, hastaneye kaldırılan gençlerin önemli bir oranı teşkil ettiğini gösteriyor. Amerikan Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi’nin araştırmasına göre, ABD’de hastaneye kaldırılmak zorunda kalan koronavirüs hastalarının yüzde 40’ını 20 ile 54 yaş arası oluşturuyor. Avrupa’da hastalığın merkez üssü olan İtalya’da da hastalığın ağır seyrettiği genç vakaların sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.