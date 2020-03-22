Hasan Ruhani tarih verdi! Koronavirüs 2 hafta içerisinde ortadan kalkacak

Yeni tip koronavirüs salgınının ağır bilançosunu yaşayan İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasından kaynaklı olağanüstü durumun iki hafta içerisinde ortadan kalkmasını beklediğini açıkladı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasından kaynaklı olağanüstü durumun iki hafta içerisinde ortadan kalkmasını beklediğini ifade etti. Ruhani, seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere salgın nedeniyle alınan önlemlerinin yalnızca 2-3 haftalık bir süre için uygulanacağını bildirdi.

Komplo suçlaması

Reuters’in haberine göre, “İran, ekonomik üretimi normale döndürmek için ne gerekiyorsa yapmalı” diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘devrim düşmanlarını’ ekonomik üretimi durdurmak için komplolar kurmakla suçladı.

İran, dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. 20 bin kişinin enfekte olduğu ülkede bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.