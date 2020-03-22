Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te şiddetli deprem!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Avrupa ülkesi Hırvatistan güne şiddetli depremle uyandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremde çok sayıda bina yıkıldı. Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan halka büyük panik yaşattı. Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.

Deprem sırasında bazı binaların çökmesi sonucu, park halindeki otomobiller göçük altında kaldı.

Koronavirüs nedeniyle evde yakalandılar

Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan halk ise büyük panik yaşarken, henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Henüz bilgi yok

Öte yandan ülkeyi sarsan depremde ölü ve yaralının olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yok.