Son dakika havayolu taşımacılığında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi

Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine uygulan KDV ile ilgili son dakika vatandaşa müjdeli bir haber geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla havayolu taşımacılığında uygulanan KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.