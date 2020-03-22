Hırvatistan'da şiddetli deprem! Çok sayıda bina yıkıldı ilk görüntüler dehşet verici
HIRVATİSTAN bu sabah şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Zagreb'in kuzeyinde 6 şiddetinde meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan halka büyük panik yaşattı.
Avrupa ülkesi Hırvatistan güne şiddetli depremle uyandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 6 olan bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremde çok sayıda bina yıkıldı. Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan halka büyük panik yaşattı. Depremin yerin 10 km derinliğinde ve Zagreb'in kuzeyinde gerçekleştiği öğrenildi.
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Deprem sırasında bazı binaların çökmesi sonucu, park halindeki otomobiller göçük altında kaldı.
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Koronavirüs nedeniyle evde yakalandılar
Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan halk ise büyük panik yaşarken, henüz can veya mal kaybıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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Henüz bilgi yok
Öte yandan ülkeyi sarsan depremde ölü ve yaralının olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yok.
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