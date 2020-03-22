Halk TV'de AK Partilileri kızdıracak sözler! Korona Ak Partilileri etkileyecek

Koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu programda, koronavirüs nedeniyle tehlikede olan kişilerin AK Parti seçmenleri olduğu söylendi.

Abone ol

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programında koronavirüse dair alınan önlemler konuşuldu.

Programın konuğu Şeyda Taluk, konuyu AK Parti seçmenine getirdi. AK Parti seçmeninin ağırlıklı olarak yaşlılardan oluştuğunu ifade eden Taluk, asıl tehlikede olanların AK Parti seçmeni olduğunu savundu.

Ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve...

Şeyda Taluk, "Belki kamunun önemli bir bölümü ve AK Parti seçmeni bununla ilgilenmiyor olabilir. Ama bu virüs, kimseyi kayırmayacak. Ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti seçmeni yaşlı bir seçmen." dedi.