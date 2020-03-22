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Ekrem İmamoğlu'ndan 65 yaş kartı açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok şehirde iptal edildiği halde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat kartlarını iptal etmeyeceklerini açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (salgın) olarak güncellediği koronavirüse karşı Türkiye'deki önlemler, hem devlet düzeyinde hem de belediyelerde çeşitli şekillerde artırılıyor. Özellikle 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlarda ölümcül olabilen koronavirüs nedeniyle birçok belediye, 65 yaşa özel ücretsiz seyahat kartlarını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, böyle bir kısıtlamayı haksızlık olarak gördüğünü, zaten koronavirüsle mücadelede seyahatle ilgili bazı kısıtlamalara gidildiğini, 24 saat metro uygulamasının kalktığını ve hafta içi ulaşım seferlerini seyrekleştirdiklerini söyledi.

65 yaş üstü seyahat oranlarında büyük düşüş var

Kafa Dergi'nin Instagram hesabından yaptığı canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte bizim yapacağımız şey, insanları sıkışık hale getirmeden, insanların ulaşımını sağlamaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın kararını saygıyla karşılıyorum. Ama bunu tek taraflı cezalandırmak gibi görüyorum. Zaten buna gerek yok gibi. 65 yaş üstü seyahat oranlarında büyük düşüş var. Gençlere de görev düşüyor. Anne ve babalarını uyaracaklar. "

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