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Koronavirüs yüzünden işten çıkarılan birine tazminat verilir mi?

Koronavirüs vakalarının ülkemizde artmasından sonra tedbir amaçlı birçok iş yeri kapatıldı. Peki iş yeri koronavirüs yüzünden kapatılan bir yerde çalışan personele iş veren tazminat vermek zorunda mı?

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Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından tedbir amaçlı birçok işyeri kapatıldı ya da personelin evden çalışmasına imkan tanındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs sebebiyle alınan kararları açıkladı. Bu tedbir paketi içinde en dikkat çekici olan kısa çalışma ödeneği oldu. Peki nedir bu kısa çalışma ödeneği, kimler alabiliyor, İŞKUR'a başvurmak için neler gerekiyor?

Koronavirüs sebebiyle işyeri kapanınca çalışan tazminat alabilir mi? İşveren para maaş zorunda mı? 

 Bu bir mücbir (zorunlu) sebeptir. İş kanununumuz bunu düzenlemiştir. Böyle bir zorunlu durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda işyeri faaliyetini durdurduğunda çalışanlarının ilk hafta ücretinin yarısını vermek durumundadır. Birinci haftadan sonra işverenin ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumda çalışanlar ilk hafta ücretinin yarısını aldıktan sonra isterlerse kendileri sözleşmelerini feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler. Bunu yaparlarsa sadece ihbar tazminatlarını alamazlar. İşveren de bu durumda çalışanlarının sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatını ödemek durumundadır. 

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