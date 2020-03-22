Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlılara verilecek ceza belli oldu! Bu işin şakası yok

Tüm dünyayı esir alan koronovirüs salgını nedeniyle ülkemizde dün akşam İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uymayanların cezasının ne olacağı merak ediliyordu. Bu sorunun yanıtı belli oldu.

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Yaklaşık 3 ay önce Çin'de başlayarak tüm dünyaya sirayet eden katil koronavirüs salgını ülkeleri alarma geçirdi. Tüm dünya ülkeleri, ülkelerindeki duruma göre farklı seviyelerde tedbirlere almaya başladı. Ülkemizde ölü ve vaka sayısı arttıkça önlemler sıkılaştırıldı. Son olarak dün akşam 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağa uymayanların cezasının ne olacağı soruluyordu. Bu sorunun yanıtı belli oldu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kimselerin, yasağı delmeleri durumunda 3 bin 150 TL cezaya çarptırılacağını söyledi.

TCK'ya göre suç: 3 bin 150 TL

Bu durumun ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır."