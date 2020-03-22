Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.Abone ol
Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması nedeniyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı.
Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çin Süper Ligi'nde ilk vaka
Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde korona virüse yakalanan ilk isim oldu.