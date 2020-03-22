HABER /  SPOR

Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çin'in Shandong Luneng ekibinde forma giyen Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı ve 32 yaşındaki oyuncu Çin Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan ilk isim oldu.

Abone ol

Çin'de liglerin 18 Nisan'da başlayacak olması nedeniyle 20 Mart'ta ülkeye dönen Belçikalı futbolcu 14 günlük karantinaya alınmıştı.

Yapılan kontroller sonrası 32 yaşındaki Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çin Süper Ligi'nde ilk vaka 

Karantinada tedavisine devam edilen tecrübeli futbolcu, Çin Süper Ligi'nde korona virüse yakalanan ilk isim oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan fabrikalara koronavirüs uyarısı
İstanbul Valiliği'nden uyarı! Evlerinizden çıkmayın
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlılara verilecek ceza belli oldu! Bu işin şakası yok
Bakanlıktan en çok merak edilen 15 soruya yanıt! Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?
'Evden çıkmayın' uyarısına 'Evde otura otura, karımla kavga ettim" cevabı
Fransa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon maske yardımı çağrısı
ÖNCEKİ HABERLER
Evden çıkmayan vatandaş 112’yi arayıp maden suyu istedi
Hastanede iki görevliyi bıçaklayan adam karantina altında adliyeye çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan dikkat çeken koronavirüs mesajı
Uzaktan eğitim yarın ne zaman saat kaçta başlayacak?
MEB ayda 2 milyon cerrahi maske üretebilecek
EBA TV frekans numaraları 2020 nasıl ayarlanır?
Yorumlar 1 yorum