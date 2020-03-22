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Uzaktan eğitim yarın ne zaman saat kaçta başlayacak?

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından okullar tatil edildi. 23 Mart yani pazartesi günü öğrenciler uzakten eğitime geçecek. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak, saat kaçta başlayacak?

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Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından okullar tatil edildi. 23 Mart pazartesi günü ise öğrenciler uzaktan eğitime geçecek. Uzaktan eğitim saat 09.00'da başlayacak. 

Koronavirüsü sebebiyle okullarda büyük risk altında olan öğrenciler eğitimlerine örgün eğitime alternatif olarak olarak karşımıza çıkan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  sistemiyle devam edecek.

Uzaktan eğitim pazartesi günü 09.00'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını AA'nın Editör Masası'nda açıkladı.Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin  Pazartesi 09.00’da başlayacağını söyledi.Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk “Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var.”dedi.

Program belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , EBA üzerinden ilkokul-ortaokul ve liselerin EBA üzerinden alacağı derslerin programını açıkladı. Dersler EBA ve TRT üzerinden yayınlanacak.

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