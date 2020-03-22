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İstanbul Valiliği'nden uyarı! Evlerinizden çıkmayın

İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması konusunda uyarı yaptı. Vali Ali Yerlikaya, "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklama şunları kaydetti:

"Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı 14 Kural’a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

Kesinlikle evlerimizde kalmamız gerekiyor

Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir.

“Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir...” diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin.Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız.

Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız."

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