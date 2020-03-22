İstanbul'da sahiller yine tıklım tıklım balık tutup evde mangal yakacağız

KORONAVİRÜSE karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler.