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Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile "evde kal" uyarısında bulundu.

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Koronavirüsün ülkemizde daha fazla yayılmaması için bu dönemde dışarı çıkmak oldukça tehlikeli.Virüsün yayılarak daha fazla can almaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan evde kalın çağrısı geldi.Erdoğan'ın sesli mesajı, telefon araması olarak vatandaşlara iletildi.

Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar

Cumhurbaşkanı, mesajında şu ifadelere yer veriyor: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor.

Sosyal mesafeyi artırın, evden çıkmayın

Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız.

Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz.

Ziyaretçi kabul etmeyin

Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim."

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