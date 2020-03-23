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Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakaları katlanarak artarken son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Fahrettin Koca, Covid-19'dan son olarak 9 kişinin daha öldüğünü ve toplam can kaybı 30'a yükseldiğini duyurdu. Ülkemizdeki coronavirüs vaka sayısı ise bin 236 oldu.

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Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında merak edilen son sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz" ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var" bilgisini paylaştı ve "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Ölü sayısı 30'a çıktı, vaka sayısı 1236 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları da duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

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