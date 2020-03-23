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Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! Son 19 ayın en yüksek seviyesi

Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Yüzde 0,26’lık artışla birlikte 6,57 seviyelerine çıkan dolar yükseliş trendini sürüdürüyor.

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Dolar kuru yeni haftada da yükselişini sürdürürken, güne en son Eylül 2018'de görülen 6,57 TL seviyesinin üzerinde başladı.

Yüzde 0,26’lık artışla haftaya başlayan doların yanı sıra diğer döviz kurlarında da hafif çaplı artış gözlemlendi. Dolar’ın 6,57 TL olduğu aynı dakikalarda Euro kuru ise 7,06 TL’den işlem görüyor.

"Daha önce görülmemiş belirsizlik"

Küresel piyasalarda ve TL cinsi yatırım araçlarında satış baskısı ağırlıklı olmak üzere koronavirüs kaynaklı her iki yönlü dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar, küresel ekonominin büyük bölümünü tehdit eden virüs salgınının neden olduğu daha önce görülmemiş belirsizlik nedeniyle başta riskli varlıklar olmak üzere her türlü yatırım aracında satış eğilimi sergiliyor.

"Dünya büyük ölçekli resesyona girecek"

Asya borsaları Koronavirüs salgınına karşı giderek daha fazla sayıda ülkenin tecrit uygulamasının ardından politika yapıcıların aksi yöndeki çabalarına rağmen dünya ekonomisinin büyük ölçekli resesyona gireceği kaygılarıyla geriledi.

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