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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray itirafı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

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Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, Galatasaray'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.

Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen ifade eden Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

"Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim''
Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum." ifadelerini kullandı.

"Mitroglou'ya benim sözleşmemi verdiler" 
"Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler."

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