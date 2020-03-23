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Alkollü iken kaza yaptı yardıma gelen sağlık ekibini darbetti 7 yaralı

BURSA’da 250 promil alkollü iken aracı uçuruma yuvarlayıp 7 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yardıma gelen sağlık ekibini darbetti...

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BURSA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve kendisini tedavi eden sağlık görevlilerine saldıran sürücü Serdar Basri Şahin, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şahin'in yapılan testte 250 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Kıran Mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan Serdar Basri Şahin (23) yönetimindeki 16 KHP 99 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan araç, demir yığını haline dönüştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Şahin, kendi imkanıyla araçtan çıkarak, haber verdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri ile İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra halat yardımı ile karayoluna çıkardı. Sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı.

Alkollü sürücü sağlık personeline saldırdı

Bu arada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Şahin, kendisine tedavi etmeye çalışan sağlık Coşkun Ç.'ye (37) saldırarak darbetti. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen ve yapılan testte 250 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin ile kazada yaralanan Murat Can Bulu (23), Can Dursun (23), Remzi Kalkancı (24), Yavuz Çetinkaya (23), Cabir Cilo (22) ve Ozan İnci (24), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambüulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Hastanede yine saldırdı

Ambulansla hastaneye getirilen alkollü sürücü burada da saldırgan davranışlarını sürdürdü. Önce gazeteci Kadir İnce'ye ardından da rontgene götüren sağlık görevline saldıran Şahin için 'beyaz kod' çağrısı yapıldı. Serdar Basri Şahin tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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