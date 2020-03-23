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Cübbeli Ahmet Hoca'dan siyah eldivenli vaaz bakın sebebi neymiş

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, koronavirüse karşı uyarmak için kürsüye siyah eldivenlerle çıktı. "Zaruretleri dışında gezen vebal altında kalır” uyarısı yaptı.

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Cübbeli Ahmet Hoca sahibi olduğu Youtube hesabına son videosunu 20 Mart’ta, Miraç Kandili gecesi canlı yayın yaparak ekledi. Videoda dikkat çeken ayrıntı, Cübbeli Ahmet’in ellerine koronavirüs önlemi için taktığı siyah lastik eldivenlerdi.

Cübbeli Ahmet özetle şunları söyledi: “Maalesef halkımız bu gezip dolaşmama işine riayet etmiyorlar. İnsanlar da ne yapsın. İşyeri tatil edilmeyen işe gidecek. İşe gitmese geçinemez. Zaruretleri dışında gezen vebal altında kalır” dedi.

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