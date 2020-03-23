Uzaktan eğitim hangi kanallarda olacak saat kaçta başlıyor?

Uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili tüm detaylar geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim derslerine başlayacak. Peki, EBA öğrenci şifresi nasıl alınıyor, dersler hangi kanalda olacak ve saat kaçta başlayacak?

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Corona virüs önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim süreci başlayacakÖğrenciler diledikleri takdirde EBA öğrenci girişi ile internet üzerinden ya da TV kanalından dersleri alabilecekler.

Öğrenciler 23-27 Mart tarihleri arasında eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı bakanlığın internet sitesinde ve EBA üzerinden yayımlanacak. Peki uzaktan eğitim hangi kanallarda, saat kaçta başlayacak? İşte EBA uzaktan eğitim ders programı ve kanallar hakkında bilgiler…

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALLARDA VERİLECEK?

Öğrenciler, TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanalda eğitim görecek. Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek, saat 13.30-17.30 ve 17.30-21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

UZAKTAN EĞİTİM YAYIN AKIŞI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek. Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek.

TRT-EBA TV YAYIN TEKRARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde bir veya iki kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine ‘eba.gov.tr’ ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca ‘eba.gov.tr’ üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

UYDU AYARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleriyle yayınlanıyor. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89’uncu kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90’ıncı kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91’inci kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleriyle yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86’ncı kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87’nci kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88’inci kanaldan izlenebilecek.

ÖĞRETMENLERE SORU SORULABİLECEK Mİ?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleriyle ‘eba.gov.tr’ üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilirler. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak