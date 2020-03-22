HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı: Sokağa çıkmayın

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, konuşmasında, "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Konya’dan Esma anne, Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" ifadelerini paylaştı.

Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul'a gelme isteğine ise "Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin" şeklinde karşılık verdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım
THY 5 şehir hariç tüm uçuşlarını durdurdu
Sağlık çalışanlarına güzel haber! Marmaray Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanabilecekler
Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
Koronavirüs pozitif çıktı mahkeme kapatıldı
Bu bir ilk! Konya'da karantinaya uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili videolu uyarı
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rusya'dan İtalya'ya tıbbi ekipman desteği
Ünlü iş adamı Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı Candaş Tolga Işık duyurdu
Trabzonspor'da futbolculara dikkat çeken koronavirüs önlemi
EBA TV frekans numaraları 2020 nasıl ayarlanır?
Yorumlar 8 yorum