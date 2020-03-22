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İspanya'da koronadan ölenlerin sayısında korkunç artış! 1720'ye çıktı

Koronavirüs salgını tablosunun gittikçe ağırlaştığı İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.

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İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili bilgileri güncelledi.

1720 ölüm 28 binden fazla vaka

Buna göre, İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

Vaka sayısı ise 28 bin 572 olarak kaydedildi.

Salgın ülkede en çok Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini etkilemeye devam ediyor.

Madrid'de ölü sayısı bini geçti 

Başkent Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 200'den fazla artışla 1021'e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı.

Kentte 40'tan fazla otel, toplamda 9 bin yataklı hastanelere dönüştürülürken, ihtiyaç duyulması halinde diğer otellerin de hastaneye dönüştürüleceği bilgisi verildi.

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