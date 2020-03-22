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Düzce'de bir kişi korona değilsin diyen doktora saldırdı

DÜZCE 'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden şahıs, "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktoru yumruk atarak darbetti.

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Düzce'de, baş ağırısı şikayeti üzerine Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi.

Doktora yumruk attı

Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktoru yumruk atarak darbetmeye başladı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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