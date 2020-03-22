Kemal Kılıçdaroğlu'ndan örnek korona hassasiyeti! Cemeevindeki törene katılmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili hassasiyeti dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun hem koronavirüs nedeniyle hem de cemevinde izdiham yaşanmaması için vefat eden kız kardeşi için cenazeden sonra düzenlenen cemevindeki törene katılmadığı öğrenildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı esir alan ve ülkemizde de artık ciddi bir tehlike arz etmeye başlayan koronavirüs salgınına ilişkin gösterdiği hassasiyet örnek oluşturacak cinsten... Kılıçdaroğlu, koronavirüs sebebiyle vefat eden kız kardeşi için cenazeden sonra düzenlenen cemevindeki törene katılmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, defin işleminde ise hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün Sancaktepe Cemevi'ne getirildi. Cemevinin önünde kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca stantlara el dezenfektanları konuldu.

Cenaze töreninde yoğunluk oluşması sonucu yapılan anonsla cemevine sadece aile yakınlarının girmesi istendi. Bu nedenle önceden içeri giren vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Cenazeye çelenk getiren çiçekçilere de maske ve eldiven takması söylendi. Dalgıç'ın cenaze töreni sırasında katılımcıların birbirinden uzakta saf tutmaları anons edildi.

Kılıçdaroğlu, hem koronavirüs tehdidinden ötürü hem de cemevinde izdiham yaşanmaması için cenazeden sonra düzenlenen cemevindeki törene katılmadığı öğrenildi.

Törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, “Sadece hijyen önlemlerini alabilmek için bugün cenazeye katıldım ben de. Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk. Buranın ilaçlamasını yaptık. Sayın genel başkanımız da duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın, yoğunluk olmasın diye. O yüzden sadece aile yakınlarının olduğu bir cenaze merasimi düzenlendi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evinizde kalın derken bu duyarlılığı gösteren genel başkanımız da acısını içinde yaşayarak cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin diye. Sadece defin edilirken muhtemelen mezarlıkta olacak. Oraya da kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu." diye konuştu.

Fikriye Dalgıç’ın cenazesi Kocaeli’nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç’ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.