Rusya’dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırladırma kararı

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı. İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

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Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye’den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

Rosaviatsiya’nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya’nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.