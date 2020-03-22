HABER /  DÜNYA

Rusya’dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırladırma kararı

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı. İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Abone ol

Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye’den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

Rosaviatsiya’nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya’nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bu bir ilk! Konya'da karantinaya uymayan çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü için istisnaları belirledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan fabrikalara koronavirüs uyarısı
İstanbul Valiliği'nden uyarı! Evlerinizden çıkmayın
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısında korkunç artış! 1720'ye çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk'ta 5 terörist öldürüldü
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Kadir gecesi ne zaman 2020 hangi güne denk geliyor?
2020 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Recep ayı bitişi
Yorumlar