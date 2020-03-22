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Fransa'da koronavirüsten 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Fransa'da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9'u hayatını kaybederken, 10'u yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, yayılmaya devam ediyor.

Fransız yetkililer, Fransa’da koronavirüse yakalanan Türk vatandaşlarından 9’unun hayatını kaybettiğini bildirdi. 1 Türk vatandaşının 7 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 9’a yükseldi. Fransa’nın çeşitli şehir ve kasabalarında koronaya yakalanmış 42 Türk vatandaşı bulunurken, 10 Türk vatandaşı ise yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fransız yetkililer, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının Colmar, Moulhuse ve 95. Bölge'de bulunduklarını kaydederken; hepsinin 70 yaş ve üstü olduklarını açıkladı.

Fransa’da toplam koronavirüs vakası 14 bin 459’a, hayatını kaybedenler ise 562 kişiye ulaştı.
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