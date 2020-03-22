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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğrafta ellerinde pankart tutan iki kardeş şu mesajı verdi:

"Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok, kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de ev kalın."

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