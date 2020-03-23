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Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' konulu genelge Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Buna dair usul ve esaslar; Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak.

Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İdari izinliler; uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

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