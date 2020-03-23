Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e övgü

Galatasaraylı Falcao, ''Fatih Terim bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Kulüp adına birçok başarıya imza attı.'' dedi.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kariyerinde önemli derbiler oynadığını hatırlattı.

Arjantin'de River Plate-Boca Juniors, Portekiz'de Benfica-Porto ve İspanya'da Atletico Madrid-Real Madrid rekabetlerinde forma giydiğini vurgulayan Kolombiyalı santrfor, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini farklı ve güzel olarak nitelendirdi.

"Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk''

Türkiye için derbinin büyük önem taşıdığını belirten Falcao, "Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi." ifadelerini kullandı.

''Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz''

Gelişim için hala zamanı olduğunu aktaran Falcao, "Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR, hoşuma giden bir sistem"

Falcao, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin ise şunları kaydetti: "Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir. Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor. Gol çizgisi teknolojisi de pozisyonları daha belirgin ve daha anlaşılır hale getiriyor. Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı."

Sezon başında birçok yeni transferin takıma katıldığını ve uyum sorunu yaşanmasının doğal olduğunu belirten Falcao, ikinci yarıda ise gerçek güçlerini gösterdiklerini savundu.

"Fatih Terim bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı" Şampiyonluk için birçok takımın aday olduğunu ve son haftaya kadar bu mücadelenin süreceğini bildiren Falcao, sözlerini Türk Telekom Stadı ve Fatih Terim hakkındaki görüşleriyle şöyle tamamladı: "Türk Telekom, gerçekten özel bir atmosfere sahip. Dünyadaki en iyi statlardan birisinde oynuyoruz. Bu her maç için çok önemli. Takım olarak iyi oynamadığımız zamanlarda taraftarımız tezahüratlarıyla bize itici güç oluyor ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu yeniden canlandırıyor. Sezonun geride kalan kısmında bu güç bizi başarıya doğru yönlendirecektir. Fatih Terim, çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Hedefler günden güne değişebiliyor. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir mutlak hedefimiz var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Önceden burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. Atletico Madrid'de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı. Galatasaray'ın tutkusu Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti.

"Arda Turan ikna etti"

İlk olarak İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu anlattılar, Galatasaray'ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bir futbolcu için bu çok önemli. Her daim en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna etti Muslera ve Arda. Galatasaray benimle ilk temasa geçtiğinde Muslera ile konuştum. Daha önce görüşmemiştim, ona kulüp ve ülke ile ilgili sorular sordum. Onun görüşmeleri önemliydi. Bana gelmemin doğru olacağını söyledi. Bu da Monaco'dan ayrılışımı kolaylaştırdı. Son günlerde de transferim gerçekleşti. Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu.

Messi mi Ronaldo mu

Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. Sürekli bir şeyler kazanıp, en iyisi olmak için mücadele ediyorlar. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar.

"Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmaz"

Monaco ile sözleşmenin son senesinde olduğum için birçok fırsat vardı. Galatasaray her sezon şampiyonluğa oynayan bir takım, bu amacı ve bu amaca ulaşmak için olan tutkusu kalbimi kazandı. O süre ailemle birlikte seçenekleri değerlendirmekle geçti. Dil de karar vermedeki kriterlerimizden biriydi. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray'ı seçtik. Sportif anlamda da bu önemli. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmaz.

"Galatasaray forması giymekten gurur duyuyorum"

İlk maçta çok heyecanlandım. Şampiyonluk hedefleyen bir kulüpte oynamak heyecan verici. Büyük bir kulübe geldiğimi hissettim ilk maçta ve Galatasaray forması giymekten gurur duyuyorum.