EBA TV frekans bilgileri kaç nasıl ayarlanır?

Öğrenciler bugün EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden online derslere katılacak. İlkokul ve ortaokul dersleri EBA TV üzerinden saat 09.00'da başlayacak ve 13.30'da sona erecek. Peki EBA TV frekans ayarları nedir, EBA TV nasıl ayarlanır?

Abone ol

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara veren milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı online olarak EBA TV ve TRT üzerinden öğrencilere ders verecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için dersler sabah 09.00'da başlayacak. 20 dakika sürecek dersler 13.30'da sona erecek. Peki EBA frekans ayarı nereden nasıl yapılır?

EBA TV DERS PROGRAMI BİLGİLERİ : Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

DERS TEKRARLARI NE ZAMAN: Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

DERSLER SAAT KAÇTA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

TRT-EBA TV yayınlarının TÜRKSAT uydu parametreleri

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4

Eğitim kanalları digital platformlarda hangi kanallarda olacak?

Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:

TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise

Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal

Türk Telekom/Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal

Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal

D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal

Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal

Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ : Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA üzerinden yapılacak olan ilkokul eğitiminin ders programı şu şekilde: