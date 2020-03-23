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Çin'den sipariş verilen hızlı tanı kitleri Türkiye'de

Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada korona virüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

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Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı.

Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.  

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.  Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi. 

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