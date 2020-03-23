Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul Ankara İzmir'de sağanak alarmı
Meteoroloji hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde gün boyu sağanak yağışlı hava etkili olacak.
Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlı hava Marmara Bölgesi ile İzmir çevrelerinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken doğu bölgesinde güneşli hava hakim olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu bilgilerini paylaştı. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi; Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri sağanak yağışlı geçecek.
Salı günü yağışın etkili olacağı yerler
Salı sabah saatlerinde ise Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.