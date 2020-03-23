Meteoroloji son dakika paylaştı! İstanbul Ankara İzmir'de sağanak alarmı

Salı günü yağışın etkili olacağı yerler

Salı sabah saatlerinde ise Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.