Öğrenince hemen devreye girmiş! Erdoğan'dan önemli koronavirüs test kiti hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hızlı test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olduğunu öğrenince, Katarlı üst düzey yetkililerle temasa geçip testin Türkiye’ye getirilmesini hızlandırdı. Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çin’den alınan hızlı koronavirüs testlerinin getirilmesi için önemli bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın test kitinin üreticisi Çinli firmanın ortaklarının Katarlı olması nedeniyle, Katarlı üst düzey yetkililer ile irtibata geçerek testin getirilmesini hızlandırdığı kaydedildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en kritik aşamaların başında hastalığın hızlı teşhisi bulunuyor. Hastalığın yayılımının en az indirilmesi için daha fazla test yapılması gerekirken Türkiye 2-3 saat içerisinde sonuç alınabilen yerli kitleri geliştirdi. Çin ise geçtiğimiz haftalarda 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testini ortaya çıkarmayı başardı.

2 milyonu Türkiye'ye

Millyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Kritik süreçte Çin ve Katar ortaklığındaki şirketin geliştirdiği 15 dakiada sonuç veren “Kovid-19 Test Tanı Kiti”ne birçok ülke talip olurken Türkiye bu kitten ilk etapta 2 milyon adet alarak ön plana çıktı. Bu alım sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Firmanın ortakları arasında Katarlı olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine Erdoğan’ın devreye girerek, Katarlı üst düzey yetkililerle görüşmesinin testin Türkiye tarafından hızla alınmasında önemli rol oynadığı kaydedildi. Erdoğan’ın bu temasının ardından gerekli görüşmeler gerçekleşti ve testler önceki akşam itibariyle Türkiye’ye geldi. Firmanın ilk etapta 3 milyona yakın üretim yaptığı ve bunun 2 milyonunu Türkiye’ye verdiği de kaydedildi.

18 labaratuar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada laboratuvar sayısının 18’e çıkarıldığını söylemişti. Hızlı testin de gelmesi ile günlük 2500-3000 bandında seyreden koronavirüs testinin günde 15 bine çıkarılması hedefleniyor. Güney Kore fazla test yaparak virüs ile mücadele etmişti. Günde 20-25 bin kişiye test yapan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, “Test etmek önemli çünkü erken tespiti sağlar, daha fazla yayılmayı en aza indirir ve virüs bulunanların hızla tedavi edilmesine yardımcı olur” demişti.