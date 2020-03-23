Koronavirüs sayısı Türkiye'de katlandı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı
TÜRKİYE'de coronavirüs (Covid-19) sayısı katlanarak artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek Türkiye'de koronavirüsten ölen kişi sayısının 30'a çıktığını duyurdu. Bilim Kurulu toplanırken, saat 19.00'da Bakan Koca son durumu açıklayacak.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Hastalığın seyri, mücadele, karantina süreç ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin kararlar alınacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da açıklama yapacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid) salgını nedeniyle dün 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs nedeniyle ülkemizde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığı açıklanırken, Çin'den temin edilen 2 milyon adet hızlı koronavirüs tanı kitinin ilk partisi THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Hızlı kitlerle koronavirüs tanısı 15 dakikada konulabilecek.
9 yeni vefat, 289 yani tanı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi.
20 bin 345 test yapıldı
Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.