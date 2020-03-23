Koronavirüs sayısı Türkiye'de katlandı! Fahrettin Koca son durumu açıkladı

20 bin 345 test yapıldı

Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.