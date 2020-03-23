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Luyindama İngiltere ekiplerinin merceği altında

Galatasaray'da Luyindama, milli takımda sakatlanmasının ardından sözleşmesi askıya alınan isimlerden olmuştu. Demokratik Kongolu futbolcu, sezon sonu İngiltere'nin yolunu tutabilir.

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Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı formayı üzerine geçirdiği Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basını yazdı

İngiliz basınının haberine göre, Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.

Luyindama sezon sonu yolcu

Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.

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