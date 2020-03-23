Erling Haaland'dan Corona virüs paylaşımı

Koronavirüs sebebiyle futbolcuların verdiği mesajlar arasına Erling Haaland'da dahil oldu. Haaland, paylaşımında bir de ilginç bir öneride bulundu

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Corona virüs dünya futboluna bir bir gollerini atarken, askıya alınan Avrupa liglerinin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcular Corona virüs salgınının yayılmaması için çeşitli mesajlar verirken, Norveçli yıldız Erling Haaland meditasyon önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Haaland paylaştığı fotoğrafına,"Koronavirüs sebebiyle hepimiz stres ve güven sorunu yaşıyoruz. Vücudumuzla birlikte zihnimize de dikkat etmeliyiz. Meditasyon yapın! Güçlü ve sağlıklı kalın. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.