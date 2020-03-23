HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Erling Haaland'dan Corona virüs paylaşımı

Koronavirüs sebebiyle futbolcuların verdiği mesajlar arasına Erling Haaland'da dahil oldu. Haaland, paylaşımında bir de ilginç bir öneride bulundu

Abone ol

Corona virüs dünya futboluna bir bir gollerini atarken, askıya alınan Avrupa liglerinin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcular Corona virüs salgınının yayılmaması için çeşitli mesajlar verirken, Norveçli yıldız Erling Haaland meditasyon önerisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Haaland paylaştığı fotoğrafına,"Koronavirüs sebebiyle hepimiz stres ve güven sorunu yaşıyoruz. Vücudumuzla birlikte zihnimize de dikkat etmeliyiz. Meditasyon yapın! Güçlü ve sağlıklı kalın. Tanrı hepimizi korusun!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı
Öğrenince hemen devreye girmiş! Erdoğan'dan önemli koronavirüs test kiti hamlesi
Obradovic Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yerine gelecek isim
Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! Son 19 ayın en yüksek seviyesi
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ali Koç iyice köşeye sıkıştı
İtalya son rakamı açıkladı! Ölümler katlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok benzetme
Bin 200 jandarma polis ve korucu ile Kapan-9 Operasyonu başladı
Luyindama İngiltere ekiplerinin merceği altında
Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu
Gaziosmanpaşa'da eski sevgili dehşet saçtı
Medipol Hastanesi kimin Medipol Hastanesi'nin sahibi Fahrettin Koca nereli?
Yorumlar