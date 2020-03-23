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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok benzetme

Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan teknik direktör Ümit Özat, Ali Koç'u freni patlamış kamyona benzetirken Ali Koç'un 3. yılı ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz." dedi.

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Geçen sezonu zirveden çok uzakta bitiren ve bu sezon ise şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken, sarı lacivertlileri Radyospor'a değerlendiren Ümit Özat, önemli açıklamalar yaptı.
 
''Saha sonuçları gelmediği zaman tepki alırsınız''
Fenerbahçe'nin gelecek sezon da şampiyon olamaması durumunda Başkan Ali Koç'un gerekli desteği göremeyeceğini belirten Özat, "Ali Koç tüm imkanlarını Fenerbahçe için seferber etti. Bu gerekli ama yeterli değil. Bunu tartışmak lazım. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u parası olduğu için değil, vizyonu olduğunu düşündükleri için seçti. Vizyoner olmanız güzel bir şey ama onu aksiyona dönüştürmek maharet ister, sabır ister ve ekip ister. Saha sonuçları gelmediği zaman tepki alırsınız.'' dedi.

''Freni patlamış kamyon gibi''
Ali Koç'u freni patlamış kamyona benzeten Özat, ''Ali Koç'un bir yönetim ekibi olduğunu düşünmüyorum, futbol ekip işidir. Ali Koç'u yöneticiliği zamanından tanıdığım ve yaşadığım olaylardan dolayı bu yaşananlar bana sürpriz gelmiyor. Kendisinin agresifliği takımda öz güven kaybı yaratıyor, adeta kendini yok et düğmesine basmış gibi. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Gelecek sezon Ali Koç'un 3. yılı ve önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç aldığı 16 bin oyun yarısını bile alamaz." ifadelerini kullandı.

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