Bakan Murat Kurum duyurdu: O taşınmazlardan kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Korona virüs önlemleri kapsamında, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.