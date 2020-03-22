THY 5 şehir hariç tüm uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak.

THY, 27 Mart-17 Nisan arasında Moskova, Adis Ababa, New York, Washington ve Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.

Kargo seferlerinin devam edeceğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.



Kargo seferlerimiz devam edecektir.



Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.



Bu da geçer yahu!, diyoruz.