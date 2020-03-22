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THY 5 şehir hariç tüm uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren 17 Nisan'a kadar, Moskova, Adis Ababa, New York, Washington ve Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak.

THY, 27 Mart-17 Nisan arasında Moskova, Adis Ababa, New York, Washington ve Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.

Kargo seferlerinin devam edeceğini belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerin azalmakla beraber süreceğini kaydetti.

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