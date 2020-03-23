Yusuf Yazıcı sahalara geri dönüyor

Milli takımın gururu Yusuf Yazıcı, geçirdiği sakatlık sonrası sahalara bir süre ara vermişti. Yazıcı'nın durumu hakkkında eğer doktorlar onay verirse, milli sporcu formasını giydiği Lille takımıyla birlikte antrenmanlara başlayacak.

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Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sağ çapraz bağında ağır bir sakatlık yaşayan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yusuf Yazıcı, Antalya'da form tutuyor.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan Yusuf, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.